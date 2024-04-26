Многолетний спор между Израилем и Палестиной - уже не просто война, а борьба угнетателей и угнетенных. Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на встрече со своим коллегой из Новой Зеландии.

Министр Фидан выступил на совместной пресс-конференции, организованной после его встречи с вице-премьером и министром иностранных дел Новой Зеландии Уинстоном Питерсом в стамбульском представительстве МИД Турции.

Подчеркнув, что между Турцией и ее партнерами идет интенсивное сотрудничество по вопросу признания Палестины в качестве государства, Фидан сказал, что во время своего визита в Эр-Рияд на выходных он встретится с другими членами контактной группы, сформированной Организацией исламского сотрудничества и Лигой арабских государств.

«Конфликт между Израилем и Палестиной перестал быть войной и превратился в борьбу угнетателей и угнетенных», - заявил турецкий министр.

«Это борьба между основателями международной системы и угнетенными внутри этой системы, которых она отторгает», — добавил он.

Министр также подчеркнул важность и неотложность международных усилий по урегулированию ситуации в регионе. Он в очередной раз отметил острую необходимость реализации проекта двух государств.

«Если мы не сможем мобилизовать международное сообщество на принятие важных политических шагов, особенно в отношении палестинского государства, то эта третья война в Газе, самая жестокая, не будет последней. <…> Мы должны приложить все усилия, чтобы добиться надежного решения», — предупредил Фидан.

Стоит отметить, что израильские военные действия в Газе привели к тому, что около 85% населения палестинского эксклава оказались вынужденными переселенцами, которые находятся в ситуации острого гуманитарного кризиса.