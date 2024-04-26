Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил, что НАТО несет прямую ответственность за кризис в Украине. Это мнение было высказано им во время ежедневного брифинга.

«НАТО несет неснимаемую ответственность за кризис, альянс должен задуматься о своей роли, перестать перекладывать вину и эффективно предпринять практические действия для политического урегулирования кризиса», – сказал Вэньбинь.

Официальный представитель МИД КНР, подчеркнул, что Китай не поставляет оружие воюющим сторонам и осуществляет строгий контроль за товарами двойного назначения, включая экспорт беспилотников. Он также заявил, что значительная часть компонентов оружия и предметов двойного назначения, импортируемых Россией, поступает из США и стран Запада, составляя более 60%. Ван Вэньбинь подчеркнул, что экономическое и торговое сотрудничество между Россией и Китаем является нормальным и открытым.

Министр иностранных дел Китая Ван И в интервью телеканалу Peninsula News Network подчеркнул последовательность, ясность и прозрачность позиции Китая по украинскому конфликту. Он заявил, что Китай всегда проявлял активность в решении этой проблемы. Ван И напомнил, что председатель КНР Си Цзиньпин на различных встречах с мировыми лидерами, включая представителей России и Украины, неоднократно выступал за мирные переговоры как за «единственный реальный выход» из конфликта.

Кроме того, Ван И выразил опасения относительно возможного углубления и эскалации украинского конфликта. В этом контексте он призвал международное сообщество к объединению усилий для достижения мира, подчеркивая необходимость совместной работы над решением кризиса.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил озабоченность по поводу экономических связей между Китаем и Россией, заявив, что в 2023 году 90% микроэлектроники, импортируемой Россией, поступило из Китая. Генсек также утверждал, что Китай предоставляет России спутниковые снимки.