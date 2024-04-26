Ферганской долине угрожают отходы урановых рудников

Кыргызстан находится в шаге от катастрофы, которую могут вызвать тонны отходов урановых рудников, появившиеся там еще в советское время. Дамбы, удерживающие опасные вещества, нестабильны, и во время землетрясения отходы могут попасть в речную систему и привести в негодность плодородную почву Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. Сейчас в регионе реализуется программа рекультивации загрязненной территории #trtнарусском #кыргызстан #уран #опасность #радиация #отходы #угроза