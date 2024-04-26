Спикер Госдепартамента США на арабском языке покинула свой пост из-за разногласий с политикой Вашингтона в отношении сектора Газа. Это уже третья отставка в ведомстве с октября 2023 года.

Хала Рхаррит, американка палестинского происхождения, объявила о своей отставке на сайте LinkedIn.

«Я ушла в отставку <…> выступая против политики Соединенных Штатов в отношении Газы. Я за дипломатию, не за оружие. Будьте силой мира и единства», — написала Рхаррит.

Прежде она работала в Госдепе в качестве сотрудника по политическим вопросам и правам человека и занимала должность заместителя директора регионального медиа-центра департамента в Дубае.

В ответ на запрос об отставке представитель Госдепа сообщил прессе, что департамент предоставляет своим сотрудникам каналы для выражения различных точек зрения относительно политики правительства.

«Существуют каналы, по которым наши сотрудники могут поделиться своей точкой зрения, если они не согласны с определенной политикой или действиями, которые предпринимает правительство США», - сказал Ведант Патель, заместитель пресс-секретаря Госдепартамента.

«В конечном счете, решение о том, продолжать ли работать с нами дальше или нет, принимает каждый сам», — добавил он.

В прошлом месяце в отставку подала Аннель Шелин из Бюро по правам человека Госдепартамента. До этого в октябре сотрудник ведомства Джош Пол уволился, выразив несогласие с решением Белого дома предоставить оружие Израилю для ведения войны в Газе.

В январе американец палестинского происхождения Тарик Хабаш, высокопоставленный чиновник Министерства образования США, также покинул государственную должность.

В ноябре минувшего года более 600 чиновников Агентства США по международному развитию (USAID) подписали открытое письмо с призывом к немедленному прекращению огня. Кроме того, через внутренний «канал несогласия» Госдепартамента были переданы письма с критикой политики администрации.

С момента начала жестокой бомбардировки Газы в октябре Израиль убил более 34 тыс. палестинцев. Большинство жертв и пострадавших - дети и женщины.