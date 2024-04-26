Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на 5-й конференции Межпарламентской платформы по Иерусалиму в Стамбуле. Глава государства посвятил свою речь важности поддержки Палестины и Иерусалима, а также действиям Израиля в Газе.

В своей речи Эрдоган поприветствовал участников, приехавших в Стамбул, и выразил надежду, что мероприятие принесет пользу мирному процессу в регионе. Он подчеркнул значимость мечети Аль-Акса для мусульман и раскритиковал действия Израиля, направленные на изменение исторической идентичности Иерусалима.

«Наша первая кибла – мечеть Аль-Акса – подвергается все большим притеснениям, направленным на смену ее исторического статуса. Израиль шаг за шагом уничтожает древнюю идентичность Иерусалима. Мы видим, существует желание возродить мышление крестоносцев, которое довольствуется кровью и слезами. Как потомки тех, кто поднял Иерусалим, разрушенный крестоносными походами и превратил его в землю мира на четыре столетия, мы тщательно следим за каждым развитием в Палестине, как положительным, так и отрицательным», — заявил президент.

В своем выступлении Эрдоган подчеркнул, что Турция видит защиту Иерусалима как свой долг и призвал международное сообщество активнее участвовать в защите прав палестинцев. Он выразил солидарность с палестинским народом, страдающим от угнетения и насилия, особенно подчеркнув жестокость, с которой обращаются с жителями Газы.

Эрдоган критически отозвался о подходах западных стран и Израиля к палестинскому вопросу, обвинив их в двойных стандартах и поддержке неправедных действий. «Мы убеждены, что защита Иерусалима - это защита человечества, мира и уважения к различным вероисповеданиям, и мы продолжаем нашу борьбу с решимостью», — продолжил турецкий лидер.

Эрдоган заявил, что в течение последнего столетия земли Палестины «были поэтапно оккупированы» и в настоящее время палестинский народ подвергается одному из самых жестоких угнетений в истории. Он поприветствовал «палестинских героев, которые защищают Иерусалим и достоинство всего человечества» и выразил поддержку «храбрым сыновьям Палестины, которые стоят против угнетателей-оккупантов».

Глава государства поблагодарил всех людей по всему миру, проявляющих солидарность с палестинцами в Палестине и Газе, отметив, что происходящее в Газе невозможно описать словами. «Тем, кто хочет увидеть современных фараонов, достаточно взглянуть на убийство 35 тыс. палестинцев за последние 203 дня. Современные «гитлеры» и нацисты - убийцы, которые убили более 15 тыс. детей в Газе. Нетаньяху, как и предшествовавшие ему убийцы, позорно вписал свое имя в историю как мясник Газы. Это темное пятно на его лбу никогда не смоется», — заявил турецкий лидер.

Президент Эрдоган выразил мнение, что несмотря на все трудности, палестинский народ уже 203 дня сопротивляется в одиночестве и защищает честь всего человечества, и поэтому нельзя ожидать от Турции молчания в ответ на геноцид.

Он подчеркнул, что Турция не может присоединиться к тем, кто обвиняет ХАМАС в «терроризме» только из-за желания Израиля и его западных сторонников, и отказывается называть палестинских бойцов террористами.

Эрдоган заявил, что Турция продолжит видеть ХАМАС как национальное освободительное движение Палестины. Турецкий лидер напомнил, что Турция, 100 лет назад боровшаяся за независимость против «империалистических захватчиков, ясно выразила свою поддержку справедливому делу Палестины».

Он заявил о намерении Турции продолжать усилия для создания независимого и суверенного государства Палестины с территориальной целостностью и столицей в Восточном Иерусалиме в рамках границ 1967 года.

Глава государства подчеркнул, что «продолжающийся в Газе геноцид не может быть оправдан», и раскритиковал использование событий 7 октября как предлога для насилия против мирного населения, включая убийства новорожденных, обстрелы гражданских объектов и превращение Газы в массовое кладбище.

Президент Эрдоган вновь упомянул о прекращении торговых отношений с Израилем, о чем ранее сообщил министр иностранных дел Турции. Турецкий лидер особо подчеркнул, что в течение своей двухтысячелетней истории Турция никогда не совершала геноцид, не была колонизатором и всегда защищала невинных во время войн, открывая свои двери всем нуждающимся независимо от их вероисповедания, происхождения или идентичности.

«Мы защищали евреев, бежавших от инквизиции, и еврейских ученых, спасающихся от нацистского гнета, эй, Нетаньяху. Мы без колебаний пришли на помощь всем, кто подвергся угнетению: от Кавказа до Балкан, от Африки до Азии. 13 лет назад, когда начались конфликты, мы приняли наших сирийских соседей, как и беженцев из Украины, мы стали для них безопасной гаванью. Мы одна из стран, которая оказывает наибольшую гуманитарную помощь в соотношении с национальным доходом. Где бы ни было нестабильности и конфликтов, мы стараемся самоотверженно погасить огонь. Мы искренне стараемся обеспечить господство мира, благополучия и безопасности в нашем регионе. Турция занимает первое место по помощи Газе», — рассказал президент Турции.

Глава государства напомнил, что с 7 октября Турция отправила в Газу 13 самолетов и 9 кораблей с гуманитарной помощью общим весом почти 50 тыс. тонн. Также было эвакуировано 900 пациентов из Газы для лечения в Турции вместе с их семьями. Через Красный Полумесяц в Рафахе распределяется 10 тыс. порций горячей пищи ежедневно, и осуществляется доставка 7 тонн питьевой воды в день. Турция ввела ограничения на экспорт 54 групп товаров в Израиль.

Еще задолго до 9 апреля, когда было объявлено о санкционных мерах против еврейского государства, был введен полный запрет на отправку материалов, которые могут быть использованы в военных целях, рассказал Эрдоган.

Вместе с тем президент Эрдоган также выразил свою печаль по поводу недавних местных выборов в Турции, в ходе которых, несмотря на явные усилия Турции по защите Палестины, «некоторые силы, поддерживаемые врагами Турции», пытались бросить тень эту поддержку. Эрдоган подчеркнул абсурдность и аморальность этих обвинений: «Они вели эту грязную кампанию не из-за незнания сути дела, а потому, что их амбиции пересилили разум и совесть. Они даже пошли так далеко, что обвинили нас в продаже истребителей Израилю. <…> Они утверждали, что мы отправили реактивное топливо, <…> множество абсурдных, необоснованных и аморальных утверждений было выдвинуто. У вас есть совесть? Возможно ли, чтобы Тайип Эрдоган и его друзья предприняли такой шаг? Множество утверждений, противоречащих разуму, совести и морали, были выдвинуты на этих выборах», — посетовал турецкий лидер.

Президент Эрдоган раскритиковал необоснованные обвинения в адрес Турции, в частности связанные с событиями в Газе и радарной базой в Кюреджике. Он назвал их клеветой и пропагандой, направленной на дискредитацию Турции, которая оказывает наибольшую поддержку Палестине.

«Мы неоднократно всесторонне отвечали на эти обвинения. Радарный центр в Кюреджике не служит и не может служить никому, кроме как для защиты безопасности нашей страны и альянса. Турецкая Республика никогда не разрешала и не разрешит такое», — возразил на голословные обвинения глава государства.

Эрдоган также сообщил об усилиях по примирению между палестинскими группировками и признанию государства Палестина. Президент Эрдоган жестко раскритиковал решение США заблокировать присоединение Палестины к ООН. «То, что палестинский народ не является полноправным членом ООН, является большим позором и серьезной несправедливостью. Мы верим, что эту несправедливость нужно быстро исправить», — заявил он.

Президент Турции обвинил США в игнорировании «воли палестинского народа и других членов Совета Безопасности», а также в «дальнейшем потакании Израилю» своим вето. По его словам, «американское правительство не вносит вклад в решение, предоставляя Израилю безусловную военную и дипломатическую поддержку.

Он также осудил одобрение Сенатом США военной помощи Израилю на $25 млрд на фоне гибели 35 тыс. человек в Газе. «Замена справедливого судейства на покровительство Израилю ничем не помогает, лишь усугубляет кризисы в регионе», — сказал Эрдоган.

Президент Турции призвал США обратить внимание на «попытки геноцида Израиля в Газе» вместо необоснованных обвинений в адрес Турции по событиям 1915 года. Он отверг «лицемерную политику западных стран» и заявил: «Вето Америки показывает, насколько справедливо наше утверждение, что мир больше пяти».