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Ультраправый министр Израиля попал в ДТП
Израильские СМИ сообщили, что министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир может быть серьезно ранен в результате ДТП — его автомобиль перевернулся
Ультраправый министр Израиля попал в ДТП
Итамар Бен-Гвир / Photo: Reuters
26 апреля 2024 г.

Израильские СМИ сообщили, что автомобиль министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира перевернулся в результате ДТП.

Израильский министр Итамар Бен Гвир пострадал в результате автомобильной аварии. Он получил ранения, которые предварительно оцениваются в пределах от «средней до тяжелой степени», сообщает израильская пресса.

Дорожный инцидент произошел, когда Бен-Гвир покидал место происшествия в Рамле. СМИ сообщают, что помимо министра, пострадали еще двое. Они получили легкие ранения.

Свидетели рассказали прессе, что автомобиль Бен-Гвира ехал на красный свет на высокой скорости.

Также СМИ пишут, что в последние месяцы поступали многочисленные сообщения о том, что его служебный автомобиль совершил ряд нарушений правил дорожного движения.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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