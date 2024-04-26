Израильские СМИ сообщили, что автомобиль министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира перевернулся в результате ДТП.

Израильский министр Итамар Бен Гвир пострадал в результате автомобильной аварии. Он получил ранения, которые предварительно оцениваются в пределах от «средней до тяжелой степени», сообщает израильская пресса.

Дорожный инцидент произошел, когда Бен-Гвир покидал место происшествия в Рамле. СМИ сообщают, что помимо министра, пострадали еще двое. Они получили легкие ранения.

Свидетели рассказали прессе, что автомобиль Бен-Гвира ехал на красный свет на высокой скорости.

Также СМИ пишут, что в последние месяцы поступали многочисленные сообщения о том, что его служебный автомобиль совершил ряд нарушений правил дорожного движения.