На совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара «решительно настроена вывести двусторонние отношения с Нидерландами на более высокий уровень».

«Наша двусторонняя торговля в прошлом году достигла $13 млрд. На первом этапе мы ставим цель довести эту цифру до $15 млрд, а затем и до $20 млрд», — сказал турецкий лидер.

Президент Эрдоган отметил, что турецкие предприниматели инвестировали в Нидерланды €6 млрд, тем самым обеспечив около 80 тыс. человек рабочими местами.

Турецкий президент также сообщил, что они с премьер-министром обменялись мнениями, в первую очередь, о ситуации в Газе и Украине. Он подчеркнул огромное значение обеспечения устойчивого прекращения огня. Президент Турции отметил цену, которую его страна заплатила в борьбе с террором сепаратистов.

Глава государства отметил, что Турция потеряла тысячи своих граждан, в том числе детей, от атак PKK. Эрдоган подчеркнул, что ни одной террористической организации не должно быть проявлено снисхождение.

Затронув тему выборов генсека НАТО, Эрдоган пообещал: «Пусть никто не сомневается, что мы примем решение, руководствуясь стратегическим разумом и справедливостью». Он подчеркнул, что «южному флангу НАТО нужна Турция» и ее лидерство.

В свою очередь, Рютте заявил: «НАТО нужно турецкое лидерство. Турция - геополитический игрок, и у Турции большое влияние в регионе».