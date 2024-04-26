В пятницу в Киеве были эвакуированы две гражданские больницы. Это произошло после заявлений главы КГБ Беларуси о том, что в них находятся солдаты.

В мэрии Киева заявили, что в набравшем популярность видеоролике (который не был упомянут городскими властями конкретно) содержалась угроза атаковать два учреждения, включая детскую больницу.

«Это абсолютная ложь и провокация противника, которую он пытается использовать для атаки на социальную инфраструктуру столицы», - сообщает администрация Киева в Telegram.

Иван Тертель, глава белорусского КГБ, назвал адреса двух киевских больниц. Там, по его словам, солдаты «прячутся за спинами детей».

«Без сомнения, все они понесут заслуженное наказание, даже несмотря на то, что выбрали своим логовом киевские больницы», - цитирует его слова государственное информагентство Белта.

Городские власти Киева заявили, что переводят пациентов и персонал из обеих больниц в другие медицинские учреждения.

Мэр Виталий Кличко заявил, что посетил обе больницы в пятницу.

«Мы делаем все, чтобы защитить детей, их родителей, взрослых пациентов и персонал от возможного нападения на эти медицинские учреждения», - сказал глава столицы.