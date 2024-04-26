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Шольц о Южном Кавказе: «Давайте жить дружно»
Канцлер Олаф Шольц приветствовал усилия Баку и Еревана в текущем мирном процессе и пообещал поддержку
Шольц о Южном Кавказе: «Давайте жить дружно»
Канцлер ФРГ Олаф Шольц приветствовал усилия Баку и Еревана в текущем мирном процессе и пообещал поддержку / Photo: DPA
26 апреля 2024 г.

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил надежду, что Азербайджан и Армения заключат мирное соглашение в этом году, положив конец продолжающемуся десятилетиями конфликту на Южном Кавказе.

«Мы согласны с тем, что конфликт должен быть разрешен мирным путем. И шансы на это сейчас высоки как никогда», - сказал Шольц в пятницу на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Я хотел бы призвать обе страны проявить волю и мужество, чтобы пойти на необходимые компромиссы. 2024 год может и должен стать годом мира для региона. Это и возможность, и большая ответственность», - добавил он.

Шольц приветствовал достигнутое на прошлой неделе соглашение между делегациями двух стран о делимитации нескольких участков совместной границы.

«Последние новости о предварительном соглашении по демаркационной линии обнадеживают. Теперь нам необходимо сохранить этот импульс и предпринять дальнейшие смелые шаги», - подчеркнул он.

Шольц подтвердил, что Германия готова в меру своих возможностей поддерживать мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном.

«Позвольте мне сегодня еще раз подчеркнуть — Германия готова поддержать прочное и устойчивое решение. Мы готовы сделать это, когда этого захотят все стороны», - подчеркнул он.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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