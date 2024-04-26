Министр обороны Ирана Мохаммад Реза Аштиани заявил, что недавний ракетный удар Ирана по Израилю был «ограниченным предупреждением» с целью сдерживания. Об этом он заявил на встрече министров обороны стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Казахстане. «Я должен подчеркнуть, что Иран не стремится к войне или эскалации напряженности в регионе. Тем не менее любая агрессия <…> будет встречена соответствующим образом», — заявил иранский министр. Иран вступил в ШОС в 2023 году и участвовал во встрече глав оборонных ведомств как постоянный член организации. Высказывания Аштиани прозвучали после военного столкновения 13 апреля, когда Иран выпустил по Израилю более 350 ракет и беспилотников. Согласно израильским и западным СМИ, снаряды были преимущественно сбиты средствами ПВО Израиля и коалиции во главе с США. Иран назвал эти действия возмездием за нанесенный Израилем авиаудар по иранскому консульству в Дамаске. В результате удара, как сообщается, погибли несколько высокопоставленных иранских офицеров.