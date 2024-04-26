Напряженность между Турцией и Израилем продолжает нарастать. Представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик жестко раскритиковал министра иностранных дел Израиля, обвинив его страну в «геноцидальной политике».

«Министр иностранных дел Израиля продолжает делать некорректные заявления, направленные против нашего уважаемого президента и Турции. Эти некорректные заявления, сделанные членами политики геноцида, ничтожны», — заявил Челик.

Он также добавил: «То, что мы говорим о том, что правительство Нетаньяху действует с геноцидной варварской жестокостью, конечно, беспокоит эту геноцидальную банду».

Челик подчеркнул, что президент Эрдоган является «голосом человечества и глобальной совести против этой банды геноцида».

Он пообещал, что Турция будет продолжать отстаивать права палестинского народа на высшем уровне на всех международных платформах.