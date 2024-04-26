ТУРЦИЯ
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Турция обвиняет Израиль в «политике геноцида»
Пресс-секретарь правящей партии Турции резко раскритиковал министра иностранных дел Израиля за некорректные заявления в адрес Турции и президента Эрдогана, обвинив Израиль в «политике геноцида»
Турция обвиняет Израиль в «политике геноцида»
Омер Челик / Others
26 апреля 2024 г.

Напряженность между Турцией и Израилем продолжает нарастать. Представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик жестко раскритиковал министра иностранных дел Израиля, обвинив его страну в «геноцидальной политике».

«Министр иностранных дел Израиля продолжает делать некорректные заявления, направленные против нашего уважаемого президента и Турции. Эти некорректные заявления, сделанные членами политики геноцида, ничтожны», — заявил Челик.

Он также добавил: «То, что мы говорим о том, что правительство Нетаньяху действует с геноцидной варварской жестокостью, конечно, беспокоит эту геноцидальную банду».

Челик подчеркнул, что президент Эрдоган является «голосом человечества и глобальной совести против этой банды геноцида».

Он пообещал, что Турция будет продолжать отстаивать права палестинского народа на высшем уровне на всех международных платформах.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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