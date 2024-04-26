ПОЛИТИКА
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TikTok запретят из-за Палестины?
Американский конгрессмен заявил, что приложение TikTok нужно запретить из-за обилия пропалестинского контента
TikTok запретят из-за Палестины?
«У этих [пропалестинских] видео больше охвата, чем у десяти крупнейших новостных сайтов США вместе взятых», — посетовал сенатор-республиканец / Photo: AP
26 апреля 2024 г.

Американский сенатор-республиканец от штата Небраска Пит Рикеттс объяснил необходимость запрета TikTok в США популярностью среди молодежи контента, связанного с Палестиной.

«Почти треть взрослых молодых людей от 18 до 29 лет получают новости исключительно из TikTok. Хэштеги в поддержку Палестины и ХАМАС собирают в 50 раз больше просмотров», - заявил Рикеттс, выступая в Сенате на этой неделе.

Политик выразил недовольство тем, что американские пользователи TikTok чаще смотрят ролики, связанные с поддержкой Палестины, нежели контент официальных американских СМИ.

«У этих [пропалестинских] видео больше охвата, чем у десяти крупнейших новостных сайтов США вместе взятых», — посетовал сенатор-республиканец.

Рикеттс также уверен, что пропалестинский контент распространяется с подачи Китайской коммунистической партии и «подрывает демократические ценности» Соединенных Штатов.

«И если оценивать ситуацию в контексте происходящего в Колумбийском университете и других кампусах, то становится ясно, что они побеждают», — добавил американский конгрессмен.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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