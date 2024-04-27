Израиль резко отверг призывы США, ООН и ЕС к расследованию сообщений о массовых захоронениях на территории больничного комлекса «Насер» в Хан-Юнусе (сектор Газа) после вывода израильского армии.

Представитель армии Израиля Надав Шошани категорически отмахнулся от этих обвинений: «Что расследовать? Это фейковые новости».

По словам Шошани, Израиль уже изучил инцидент и пришел к выводу, что его войска не совершали никаких нарушений. «Мы дали ответы. Мы не хороним людей в массовых могилах. Не то, что мы делаем», — заявил он Politico.

Тем не менее администрация президента США Джо Байдена продолжает настаивать на «тщательном и прозрачном расследовании». «Израильтяне сказали нам конфиденциально то же, что заявили публично - полностью отвергают обвинения», — сообщил американский чиновник американской медиа-организации.

Согласно New York Times, по меньшей мере два из трех мест захоронения были вырыты до прибытия израильских войск. Однако Гражданская оборона Газы утверждает, что до рейда израильской армии было захоронено около 100 человек, а всего обнаружено 392 тела.

Эксперты скептически относятся к возможности объективного расследования со стороны Израиля. «Просто попросить Израиль расследовать самого себя – бессмысленно», — заявил Халед Элджинди из Института Ближнего Востока.

«Это действительно ужасно, ужасные вещи», — прокомментировал Юсеф Мунайер из Арабского центра Вашингтона, упомянув сообщения о том, что у некоторых захороненных были связаны руки.

Лидеры ЕС и ООН также призвали к независимому расследованию. В случае признания вины Израиля это может стать серьезным нарушением норм международного гуманитарного права и стать причиной ограничения военной помощи со стороны Вашингтона.

Хотя американские законодатели до сих пор молчали о захоронениях в Хан-Юнуcе, наиболее активные критики военной помощи Вашингтона Израилю могут использовать этот инцидент как еще одну причину для прекращения поставок оружия в Израиль.

«Многие теряют веру в то, как администрация расследует обвинения в нарушениях прав человека Израилем», — сказал Мунайер.

Напомним, после вывода израильской армии из города Хан-Юнус на юге сектора Газа в трех массовых захоронений на территории больницы «Насер» было обнаружено 392 тела. На некоторых телах были обнаружены следы пыток и казней. Как сообщается, часть людей была похоронена заживо.