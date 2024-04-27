Энергохолдинг ДТЭК сообщил, что в ночь на 27 апреля Россия массово обстреляла энергетические объекты Украины. По их данным, в результате атаки пострадали четыре принадлежащие компании теплоэлектростанции.

«К сожалению, есть пострадавшие. Предоставляем всю необходимую помощь, — отметили в ДТЭК, уточнив, что оборудование предприятий серьезно повреждено. Удары также были нанесены по Львовской области. Как рассказали в областной военной администрации, с 03:58 до 06:02 регион атаковали крылатыми ракетами различных классов и аэробаллистическими ракетами «Кинжал».

Несмотря на то что часть ракет была сбита силами ПВО, попадания все же были зафиксированы - РФ атаковала два объекта критической энергоинфраструктуры в Стрыйском и Червоноградском районах, где начались пожары и произошли разрушения. Не обошлось без потерь и в Днепропетровской области. Как сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак, силы ПВО уничтожили 13 вражеских ракет в Днепровском, Криворожском и Павлоградском районах, однако два энергообъекта все же были повреждены, при этом «произошло несколько возгораний».

«В Днепровском и Криворожском районах повреждены энергетические объекты. Ранен 39-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести», — уточнил Лысак. Министр энергетики Украины Герман Галущенко подтвердил информацию об атаках на энергоинфраструктуру в трех областях — Львовской, Днепропетровской и Ивано-Франковской, сообщив, что на одном из объектов ранение получил начальник смены – «энергетик получил контузию». По его словам, также имеются повреждения оборудования на предприятиях.

Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прокомментировал сложную ситуацию в энергосекторе страны, вызванную масштабными повреждениями инфраструктуры от российских ракетных ударов. Несмотря на круглосуточные ремонтные работы, в энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощностей, и Украина вынуждена привлекать аварийную помощь из Европы.

Шмыгаль отметил, что восстановление нанесенных Россией повреждений невозможно в короткие сроки - на это потребуются не недели или месяцы. По его словам, правительство работает над альтернативными решениями, такими как установка мини-ТЭЦ в городах и усиление децентрализации энергосистемы. Премьер также призвал граждан экономно расходовать электроэнергию в сложившихся обстоятельствах.