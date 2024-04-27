Главные факторы

Исход войны трудно предсказуем. Президент США Джо Байден убежден, что завершению конфликта поспособствует помощь, которую согласовал Конгресс США. Российский президент Владимир Путин заявляет, что война завершится после того, как Кремль достигнет всех своих целей. И только лидер Украины Владимир Зеленский честно отвечает: «Я думаю, что никто не знает ответа на вопрос (когда закончится этот конфликт, — прим. ред.)».

Военные эксперты утверждают, что сегодня ситуация на фронте перешла в состояние глубокоэшелонированной обороны. Успех проведения мобилизации, внутриполитические события, поставки вооружений, иностранная помощь — все это решающим образом будет влиять на развитие ситуации на линии соприкосновения.

Одним из определяющих факторов остается ресурсное обеспечение воюющих сторон, говорит TRT на русском политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко. Так, Россия в ведении боевых действий преимущественно опирается на собственный экономический потенциал и военную продукцию. Страна может получать часть оружия и боеприпасов от своих союзников, таких как Иран и Северная Корея, но прямой помощи эти государства не оказывают.

«Значительная часть мира не присоединилась к санкционному режиму против России. А учитывая имеющийся огромный потенциал природных ресурсов и финансов, страна может самостоятельно обеспечивать ход военных действий. Украина в этом плане, к сожалению, решающим образом зависит от поддержки своих партнеров. Ресурсная поддержка извне имеет для государства решающее значение», — сообщил эксперт.

Россия превосходит Украину по таким параметрам, как ресурсное обеспечение и мобилизационной потенциал. Однако, как показывает практика, на ситуацию на фронте может влиять внутриполитическая ситуация в России, Украине, а также на Западе.

В случае победы на президентских выборах в США Дональда Трампа ход войны может кардинально измениться. По словам Фесенко, здесь могут быть прямо противоположные сценарии: от попыток инициировать мирные переговоры до усиления поддержки Украины.

«События в США существенно влияют на развитие войны, — говорит эксперт. — Задержка помощи Вашингтоном, обострение в стране внутриполитической борьбы привели к тому, что военный потенциал Украины был существенно ослаблен, Россия этим воспользовалась и смогла, пусть не кардинально, но отчасти перехватить инициативу и перейти в наступательные действия. Это не привело к перелому на войне, но ей удалось продвинуться вперед».

Что дальше?

Учитывая количество факторов, которые могут влиять на события на фронте, не может быть единственного варианта окончания войны. Однако уже сейчас можно предположить основные базовые сценарии, которые могут произойти, и степень их вероятности.

Один из них — полная победа России с захватом большей части территории Украины, включая Киев. Как отмечает Фесенко в разговоре с TRT на русском, вряд ли Путин решит идти до западной части государства, но взятие Киева для него — принципиальный момент. Однако такое развитие событий крайне маловероятно. Для этого необходимо сочетание сразу нескольких условий: полное прекращение поддержки Украины союзниками и глубочайший внутренний кризис в стране.

«Если Украине буквально нечем будет воевать, то у Путина появится шанс захватить большую часть страны. Но и этого мало. Какие-то ресурсы останутся, Киев будет сопротивляться. Поэтому второй важный фактор — в стране должен возникнуть какой-то внутренний конфликт».

Второй вариант — частичная победа России, отмечает Фесенко. Этот сценарий предполагает захват всей территории Донбасса, Харькова, Днепропетровской области, указывает эксперт. Также Кремль может попытаться захватить Одесскую и Николаевскую области, чтобы отрезать Украину от Черного моря. Это возможно, если западная помощь существенно сократится, и войска будут вынуждены отступить. Немаловажную роль будет играть мобилизация, если Россия ее проведет, а Украина — нет.

«В этом случае Путин постарается принудить Украину к миру на своих условиях. Это предполагает отказ от членства в НАТО, ограничения на вооружение украинской армии, а также реализация требований, связанных с законодательством, например, установление официального статуса русского языка и тому подобное. Но пока вероятность этого сценария также достаточно небольшая», — говорит эксперт.

Третий вариант предполагает полную победу Украины, при котором страна освобождает все оккупированные территории. Для этого Киев должен получить военное преимущество над Россией. Например, если западная помощь увеличится в несколько раз и стране передадут самое современное оружие. Но и этого будет недостаточно — важно, чтобы в России начались внутриполитический кризис и борьба за власть. «Теоретически это возможно, в том числе в перспективе, но на данный момент я не вижу предпосылок, чтобы совпали все эти факторы», — говорит Фесенко.

Частичная победа Украины возможна в том случае, если вооруженные силы получат серьезную технологическую помощь, авиацию и дальнобойные ракеты от западных партнеров. В таком случае страна может освободить, например, южные регионы, что подтолкнет Москву к мирным переговорам. Этот вариант может осложнять риск применения Кремлем ядерного оружия, что также стоит учитывать.

Однако наиболее вероятное развитие событий выглядит следующим образом: фронт стабилизируется таким образом, что ни одна из сторон не будет иметь преимущества. «Затраты на военные действия большие, а изменения в военных действиях нет, — предположил эксперт. — В этой ситуации через какое-то время обе стороны при содействии посредников начнут переговоры о прекращении военных действий. Вряд ли это будет договор о мире, потому что у обеих сторон прямо противоположные позиции по большинству вопросов и прежде всего по статусу оккупированных территорий. Поэтому договориться можно будет о прекращении военных действий и обмене пленными».

После того, как на фронте будет достигнуто равновесие, сторонам придется договариваться о прекращении военных действий в формате бессрочного перемирия. Например, таким образом завершилась в свое время Корейская война.

«Многие критикуют этот сценарий, поскольку риски возобновления войны будут сохраняться, могут быть обстрелы через линию соприкосновения, — отмечает эксперт. — Но это один из вариантов завершения активной фазы войны. Как показывает опыт Корейской войны, в принципе, даже перемирие может стать, по сути, бессрочным».