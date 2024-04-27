ПОЛИТИКА
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В США задержали президента университета за поддержку Палестины
«Не могли ли бы вы позвонить на факультет философии и сказать, что меня арестовали?» Ноэль Макафи, заведующая кафедрой философии Университета Эмори, была арестована полицией Джорджии во время разгона акции протеста в поддержку Палестины. Аресты в университетах США в последние дни практически стали обыденностью. Американские студенты выступают против жестокой агрессии Израиля в секторе Газа. #trtнарусском #сша #задержание #митинг #палестина #университет #президент
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27 апреля 2024 г.
Истории
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