В ночь на субботу атаке украинских беспилотников подверглись нефтеперерабатывающие предприятия, битумный завод и, предположительно, военный аэродром в Краснодарском крае. Минобороны РФ объявило об уничтожении 66 БПЛА в регионе.

В результате массированного удара дронами, по сообщениям местных СМИ, был поврежден Славянский НПЗ. Власти сообщали о пожаре. В управляющей компании предприятия заявили, что завод частично приостановил работу. НПЗ уже подвергался атаке беспилотниками в середине марта.

«Возможно наличие скрытых повреждений. Говорить об оценке ущерба еще преждевременно», — сообщило руководство предприятия.

Издание Astra со ссылкой на очевидцев сообщает также об атаке на Ильский НПЗ. Согласно свидетелям, на заводе возник пожар в результате падения БПЛА. Источники издания в экстренных службах рассказали об атаке на военный аэродром «Кущевский» вблизи одноименной станицы. В результате удара, согласно источникам, были повреждены самолеты.

Источники в силовых структурах Украины сообщили Украинской службе Би-би-си, что к ударам по заводам и аэродрому причастны СБУ.