Администрация президента РФ изучила статью издания The Wall Street Journal о смерти российского политика Алексея Навального. Об этом в субботу сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. В статье представители американских спецслужб утверждают, что Владимир Путин не принимал решений об убийстве оппозиционера.

«Я бы не сказал, что это материал высокого качества, который заслуживает какого-то внимания. Такие какие-то пустые рассуждения. Видимо, подкинули для субботнего чтива мировой аудитории», — заявил Песков.

Ранее газета WSJ обнародовала материал, где утверждается, что американские разведслужбы не нашли свидетельств прямого приказа российского руководства об убийстве Алексея Навального.

В конце февраля глава украинской военный разведки (ГУР) Кирилл Буданов также заявлял, что причиной смерти политика стали естественные причины.

Алексей Навальный считался наиболее влиятельным лидером российской оппозиции последнего десятилетия. Он был приговорен к длительному тюремному сроку по обвинениям, которые многие считают политически мотивированными. Его обвиняли в хищениях, коррупции и организации экстремистского сообщества.