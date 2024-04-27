ПОЛИТИКА
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Американский историк: прислушайтесь к студенческому движению
«Было бы здорово, если бы хоть раз в американской истории те, кто постарше, прислушались к молодежи» От митингов против войны во Вьетнаме до американского движения за гражданские права — студенческие протесты в новейшей истории США всегда подавлялись, были непопулярны и изображались в карикатурах. Об этом в интервью TRT World рассказал Роберт Коэн, историк Нью-Йоркского университета, специализирующийся на социальных протестах в США ХХ века. По словам Коэна, большинству американской общественности неприятен студенческий активизм, потому что он поднимает «неудобные вопросы». #trtнарусском #студенты #митинг #палестина #сша #историк
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27 апреля 2024 г.
Истории
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