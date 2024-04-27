Группа из 14 американских сенаторов от обеих партий опубликовала совместное письмо к правительству Грузии. Американские законодатели обещают ввести санкции, визовые ограничения и пересмотреть финансовую поддержку страны в случае принятия закона об «иностранном влиянии». Противники законопроекта в Грузии и за рубежом считают его вдохновленным аналогичным российским законом об «иноагентах».

Группа сенаторов адресовала письмо премьер-министру Грузии Иракли Кобахидзе. В нем конгрессмены выразили глубокую обеспокоенность и предупредили руководство страны, что если законопроект не будет отозван, они будут предпринимать решительные усилия по изменению политики Вашингтона в отношении Тбилиси. Нота протеста американских законодателей оценивается наблюдателями как самая резкая на фоне когда-либо звучавших заявлений в адрес грузинских властей.

Массовые акции протеста против этого законопроекта, вновь внесенного правящей партией, продолжаются в Тбилиси и крупных городах страны уже почти две недели.

Первые лица западных стран, представители Евросоюза и дипломаты выразили категорическое осуждение законопроекта. Официальные лица ЕС неоднократно предупреждали грузинское правительство, что в случае принятия этого закона страна потеряет перспективы евроинтеграции.

17 апреля парламент Грузии принял законопроект в первом чтении. 29 апреля Правящая партия «Грузинская мечта» анонсировала в столице митинг в поддержку своей законодательной инициативы.