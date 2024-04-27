Чем больше рупоры пропаганды кричат о победе, тем яснее становится, что Израиль проигрывает. Так считает израильский журналист Хаим Левинсон, обвинивший израильскую провоенную пропаганду во лжи. Он заявил также, что цели войны не будут достигнуты, а ХАМАС останется в секторе Газа.

«Мы проиграли. Правду надо признавать. Неспособность признать правду заключает в себе все, что вам нужно знать об индивидуальной и массовой психологии Израиля. Есть четкая, предсказуемая реальность, которую мы должны начать постигать, обрабатывать, понимать и делать выводы. Неприятно признавать, что мы проиграли, поэтому мы продолжаем лгать сами себе», - пишет журналист газеты Haaretz.

«Рафах – очередной блеф, который используют рупоры, чтобы одурачить нас и заставить думать, что до победы остались считанные минуты», - продолжает Левинсон.

«Реальность же такова, что цели войны не будут достигнуты, ХАМАС не будет побежден, а освобождение заложников военными методами не представляется возможным», — заключил журналист.

Левинсон считает, что «международное изгнание», которое Израиль заработал в результате жестокого вторжения в Газу и гуманитарной блокады, «никуда не денется» и после войны.

Журналист утверждает, что израильский народ находится «в заложниках худшего руководства в истории страны – и достойного претендента на звание худшего руководства в мире». По его словам, ультраправое правительство привело страну в ситуацию, когда у нее «нет дипломатического выхода».

«В роли лидера выступает негодяй, человек, неспособный к лидерству или принятию решений. <…> Это то, за что мы проголосовали», - пишет Левинсон.