Звезду иракского сегмента TikTok Ом Фахад застрелили возле ее дома в Багдаде. Об этом заявили представители служб госбезопасности Ирака. Фахад — очередная звезда социальных сетей из числа убитых в Ираке за последние годы.

Ом Фахад, звезда социальных сетей, которая снимала популярные видео, где танцевала под иракскую музыку, была убита неизвестным в своей машине. Это произошло неподалеку от ее места жительства.

Представитель службы безопасности сообщил новостному агентству AFP, что нападавший, по-видимому, притворился работником курьерской службы.

После убийства МВД страны заявило, что «сформировало специальную рабочую группу» для расследования убийства.

Ранее Фахад была приговорена к шести месяцам тюремного заключения в феврале 2023 года за распространение «видеороликов, содержащих непристойные высказывания, которые подрывают скромность и общественную мораль».

За последние годы было убито множество популярных иракских видеоблогеров.

В феврале в городе Дивания был убит блогер с псевдонимом «Симсим», а в 2023 году была убита другая звезда TikTok — Нур Альсаффар. До этого в 2018 году в Багдаде была застрелена Тара Фарес, модель с тремя миллионами подписчиков в Instagram.

Несмотря на окончание военного конфликта в Ираке, общество продолжает страдать от угроз, похищений и убийств, совершаемых вооруженными группировками.