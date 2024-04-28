Министр Хакан Фидан встретился с премьер-министром и министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммедом бин Абдуррахманом Аль Тани в Эр-Рияде.

Также у дипломата состоялась встреча с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом ибн Фарханом Аль Саудом.

*** 20:22

Главный дипломат Турции Хакан Фидан принял участие во встрече Контактной группы по Газе, созданной Организацией исламского сотрудничества (ОИС) и Лигой арабских государств (ЛАГ).

*** 19:10

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Эр-Рияде подчеркнул необходимость срочного прекращения насилия в секторе Газа и оказания давления на Израиль

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. «Министр Хакан Фидан встретился со своим американским коллегой Энтони Блинкеном в Эр-Рияде», — сообщил турецкий МИД.

По данным дипломатических источников, в ходе встречи обсуждалась ситуация в секторе Газа и ход переговоров.

«Со стороны главы МИД Турции подчеркнута необходимость оказания давление на Израиль, чтобы как можно скорее прекратить резню в Газе, добиться постоянного прекращения огня и доставки гуманитарной помощи в Газу», — отмечается в сообщении.

Стороны также обменялись мнениями по ситуации на Украине и обсудили двусторонние отношения между США и Турцией.

*** 12:00

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом в рамках своего визита в Эр-Рияд.

*** 20:40 (28/04)

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел переговоры с министром иностранных дел и по делам эмигрантов Йемена Шайа Мохсеном аз-Зиндани.

*** 20:09

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился в Эр-Рияде с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности — зампредом Еврокомиссии Жозепом Боррелем.

*** 19:00

Глава МИД Турции Хакан Фидан встретился с вице-премьером и министром иностранных дел Иордании Айманом ас-Сафади в ходе встречи в рамках Контактной группы по Газе в Эр-Рияде.

*** 18:55

Глава турецкой дипломатии Хакан Фидан встретился с министром иностранных дел Норвегии Эспеном Бартом Эйде в рамках своих встреч в Эр-Рияде.

*** 14:48

Глава МИД Турции Хакан Фидан встретился в Эр-Рияде со своими коллегами из Контактной группы по Газе, созданной Организацией исламского сотрудничества (ОИС) и Лигой арабских государств с целью добиться прекращения огня в палестинском эксклаве.

*** 19:29 (27/04)

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан прибудет в Саудовскую Аравию 28 апреля с двухдневным визитом.

Он намерен принять участие в заседании Контактной группы по Газе, которая была сформирована Организацией исламского сотрудничества (ОИС) и Лигой арабских государств с целью добиться прекращения огня в палестинском анклаве. Об этом сообщает агентство «Анадолу».

Хакан Фидан также проведет двусторонние встречи со своими коллегами во время визита в Эр-Рияд, столицу Саудовской Аравии, сообщают дипломатические источники.

На повестке встреч — поиски путей завершения войны в Газе и реализации решения о двух государствах, пишет «Анадолу» со ссылкой на источники.

Контактная группа была создана на совместном саммите ОИС и Лиги арабских государств в Саудовской Аравии в ноябре, чтобы остановить конфликт в Газе и достичь прочного мира между палестинским эксклавом и Израилем.