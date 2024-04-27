МИД Таджикистана рекомендовал своим гражданам на неопределенный период времени отказаться от поездок в Российскую Федерацию.

«Министерство иностранных дел Республики Таджикистан рекомендует гражданам страны временно воздержаться от поездок на территорию России на всех видах транспорта без острой необходимости», — говорится в сообщении ведомства.

Оно было опубликовано в субботу на официальном сайте министерства.

Накануне МИД Таджикистана сообщал о встрече с российским послом в Душанбе. В числе прочих вопросов на повестке встрече были проблемы, связанные с массовыми отказами таджикским гражданам во въезде в РФ со стороны российских властей.

«До сведения посла была доведена обеспокоенность таджикской стороны приобретшими массовый характер необоснованными случаями отказа во въезде в Россию гражданам Таджикистана», — говорилось в сообщении дипломатического ведомства.

Напомним, что граждане центрально-азиатских стран, в особенности Таджикистана, оказались под пристальным вниманием силовых ведомств РФ после трагических событий в московском концертном зале «Крокус Сити Холл».

22 марта несколько вооруженных человек открыли автоматный огонь по посетителям «Крокуса» и устроили поджог. Жертвами расстрела стали около 150 человек, сотни получили ранения. По официальной версии российского следствия, нападение на посетителей было совершено уроженцами Таджикистана.