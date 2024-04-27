Правительство Кении призвало граждан «готовиться к еще более сильным осадкам» на фоне и без того разрушительных наводнений, вызванных проливными дождями. В результате стихии с конца марта 130 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома, а число погибших продолжает расти.

«Мы с глубоким сожалением сообщаем о трагической гибели еще шести человек за последние 12 часов, в результате чего общее число жертв достигло 76», — сообщил пресс-секретарь правительства Исаак Мваура, добавив, что 29 человек получили ранения и 19 числятся пропавшими без вести.

Чиновник сказал, что все пять плотин вдоль реки Тана, самой длинной в Кении, работают на полную мощность.

В последнее время Кения и ее восточноафриканские соседи пострадали от необычно сильных ливней, усугубленных климатическим феноменом Эль-Ниньо в Тихом океане.

В соседней Танзании по меньшей мере 155 человек погибли в результате наводнений и оползней. В Бурунди, одной из беднейших стран мира, около 96 тыс. человек стали вынужденными переселенцами. В Уганде зафиксированы две смерти, а сотни человек были вынуждены покинуть свои дома.

Последний Эль-Ниньо стал одним из пяти самых сильных из когда-либо зарегистрированных, сообщили во Всемирной метеорологической организации.

Эль-Ниньо - это климатическое явление, характеризующееся необычным потеплением поверхностных вод в тропической зоне Тихого океана. Оно возникает с периодичностью от 2 до 7 лет и длится от 9 месяцев до 2 лет. Эль-Ниньо влияет на погодные условия по всему миру, вызывая засухи в одних регионах и ливневые дожди в других. Его последствия могут быть разрушительными для сельского хозяйства и экономики.