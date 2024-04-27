27 апреля 2024 г.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял председателя Центрального банка Ливии Сиддика Аль-Кабира.
Как сообщили в Управлении коммуникаций Администрации президента Турции, на встрече турецкий лидер подчеркнул, что единство и территориальная целостность Ливии, а также мир и процветание ливийцев являются одним из главных приоритетов для Анкары.
Президент Эрдоган заверил, что Турция продолжит усилия по поиску устойчивого и долгосрочного политического урегулирования ливийского кризиса.
Тем самым Анкара вновь подтвердила свою приверженность стабилизации ситуации в североафриканской стране.