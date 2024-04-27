Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял председателя Центрального банка Ливии Сиддика Аль-Кабира.

Как сообщили в Управлении коммуникаций Администрации президента Турции, на встрече турецкий лидер подчеркнул, что единство и территориальная целостность Ливии, а также мир и процветание ливийцев являются одним из главных приоритетов для Анкары.

Президент Эрдоган заверил, что Турция продолжит усилия по поиску устойчивого и долгосрочного политического урегулирования ливийского кризиса.

Тем самым Анкара вновь подтвердила свою приверженность стабилизации ситуации в североафриканской стране.