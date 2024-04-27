ТУРЦИЯ
1 МИН ЧТЕНИЯ
Турция поддерживает единство Ливии
Президент Эрдоган заверил, что Турция приложит усилия для достижения устойчивого политического урегулирования конфликта в Ливии и обеспечения благосостояния ливийского народа
Турция поддерживает единство Ливии
Фото: Администрация президента Турции / Others
27 апреля 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял председателя Центрального банка Ливии Сиддика Аль-Кабира.

Как сообщили в Управлении коммуникаций Администрации президента Турции, на встрече турецкий лидер подчеркнул, что единство и территориальная целостность Ливии, а также мир и процветание ливийцев являются одним из главных приоритетов для Анкары.

Президент Эрдоган заверил, что Турция продолжит усилия по поиску устойчивого и долгосрочного политического урегулирования ливийского кризиса.

Тем самым Анкара вновь подтвердила свою приверженность стабилизации ситуации в североафриканской стране.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us