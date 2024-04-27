Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден признался, что подумывал о суициде после гибели своей первой жены и 13-месячной дочери в автокатастрофе. Об этом он заявил в интервью американскому радио SiriusXM.

Первая жена президента Нелия и годовалая дочь Наоми погибли в автокатастрофе в штате Делавэр 18 декабря 1972 года.

Рассказывая о пережитых чувствах, Байден заявил, что не обязательно быть сумасшедшим, чтобы совершить самоубийство. Президент рассказал, что планировал напиться бутылкой виски, но не смог заставить себя притронуться к алкоголю.

«И в какой-то момент я подумал, что, может быть, я просто пойду на Делавэрский мемориальный мост и прыгну. Но у меня было двое детей», — рассказал президент.

Ранее Байден неоднократно говорил о причинах своего воздержания от алкоголя, однажды заявив, что в его семейной истории «достаточно пьяниц».