Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Мусавату Дервишоглу и поздравил его с избранием на высший партийный пост.

Глава государства пожелал, чтобы съезд способствовал благополучию. Об этом сообщили в Управлении коммуникаций Администрации президента.

Сегодня Мусават Дервишоглу был избран новым лидером оппозиционной «Хорошей партии» на 5-м чрезвычайном партийном съезде. В третьем туре голосования он получил поддержку 611 из 1159 делегатов, опередив лидера парламентской фракции партии Корая Айдына, за которого проголосовали 548 человек.

Ожидается, что на съезде также будут избраны новые составы руководящих органов «Хорошей партии».

Внеочередной съезд был созван после неудачного для оппозиционной партии выступления на последних муниципальных выборах, в которых она сумела набрать лишь 3,77% голосов.

Теперь уже бывший лидер партии Мерал Акшенер отказалась выдвигать свою кандидатуру на партийном съезде.