В ходе парламентского запроса министр вооруженных сил Великобритании Лео Докерти сообщил о значительных потерях российской армии на войне в Украине. По его словам, «около 450 000 российских военнослужащих были убиты или ранены, еще десятки тысяч дезертировали с момента начала конфликта. Число погибших военнослужащих, служивших в российских частных военных компаниях (ЧВК), неясно».

Как передает британский оборонный журнал Ukdj, Докерти также уточнил, что «уничтожены, брошены или захвачены украинцами более 10 000 российских бронемашин, в том числе около 3 000 основных боевых танков, 109 самолетов, 136 вертолетов, 346 беспилотных летательных аппаратов, 23 военно-морских корабля всех классов и более 1 500 артиллерийских систем всех типов».

Эта информация согласуется с ранее опубликованными данными нескольких международных изданий. В феврале газета The New York Times писала со ссылкой на источник в Пентагоне, что общие потери российской армии могут составлять 300 тыс. человек. Минобороны США оценивает число погибших российских военных в 60 тысяч, с три-четыре раза большим числом раненых.

Совместное исследование «Би-би-си», «Медиазоны» и команды волонтеров установило имена более 50 тыс. российских военных, погибших на войне с февраля 2022 года. Отмечается, что по меньшей мере 43% погибших не были связаны с армией на момент начала вторжения, при этом реальное число погибших с «гражданки» может достигать 70%.