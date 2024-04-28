Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обсудил перспективы политики Дональда Трампа в отношении Украины в случае переизбрания на президентских выборов в США. Сикорский призвал «не считать, что Дональд Трамп <...> оставит Украину без поддержки и будет играть на руку Кремлю».

В интервью для Axel Springer министр подчеркнул, что позиция Трампа «не такая черно-белая, как некоторые думают». Он напомнил, что «Дональд Трамп был прав в том, что призвал Европу быстро начать тратить больше на оборону», и что при Трампе «Украина впервые получила противотанковые системы Javelin».

Сикорский также выразил надежду на то, что Трамп увидел, что «сопротивление предоставлению помощи Украине не популярно в США и это вредит его шансам». Он добавил, что решение США предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS может подтолкнуть Германию к предоставлению ракет Taurus.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News выразил убежденность в продолжении стратегического партнерства с США, независимо от исхода выборов. Он отметил, что высказывания Трампа лишь «ставили под сомнение некоторые аспекты» политики, но не были направлены против Украины.

По информации The Washington Post, Трамп ранее предложил мирный план, который заключался в принуждении Украины к передаче Крыма и Донбасса России. В своей предвыборной речи Трамп также высказался за предоставление Украине финансовой помощи в форме займов, а не безвозмездных субсидий. Также Трамп заявлял, что в случае избрания президентом будет «поощрять» Россию атаковать любого из союзников США по НАТО, которые, по его мнению, не выполнили свои финансовые обязательства.