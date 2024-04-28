Доктор Омар Сулейман о протестах в университетах США: это история Америки, студенческого активизма

Популярный американский проповедник, писатель, имам, активист и президент Института исламских исследований Yaqeen доктор Омар Сулейман рассказал TRT World о пропалестинских протестах «Весны Лиги плюща» в колледжах и университетах США и о том, свидетельствуют ли они о пробуждении американского сообщества наряду с посланием, которое они несут, и распространяется ли свобода слова в стране на Палестину. #США #Иллинойс #ОмарСулейман #студенты #протесты #ЛигаПлюща #Палестина #Газа #Израиль