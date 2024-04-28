В Мурманской области был арестован журналист Сергей Карелин, известный своей работой с Associated Press и Deutsche Welle. 41-летний Карелин, обладатель израильского гражданства, был задержан в пятницу, 26 апреля.

«Associated Press очень обеспокоено задержанием российского видеожурналиста Сергея Карелина», — заявили в агентстве, добавив, что ищут дополнительную информацию о его деле.

На следующий день, 27 апреля, Карелину было предъявлено обвинение в экстремизме за предполагаемое сотрудничество с командой Алексея Навального. Подробности статьи обвинения пока не разглашаются.

Associated Press опубликовало фотографии Карелина в защитной кабинке судебного заседания. При этом не ясно, в каком именно суде Мурманской области проходило заседание.

Помимо Карелина, на этой неделе в Москве был арестован продюсер новостной службы международного агентства Reuters Константин Габов. Его обвиняют в участии в экстремистском сообществе за подготовку материалов для ютуб-канала «НавальныйLIVE». Агентство Reuters пока не комментировало арест.

На этой же неделе был арестован журналист Forbes Сергей Мингазов, вероятно, за посты в Telegram, критикующие российское вторжение в Украину. Его отправили под домашний арест по делу о «фейках» о российской армии.

Также недавно в СИЗО оказалась журналистка SotaVision Антонина Фаворская, обвиняемая в сборе материалов для «Фонда борьбы с коррупцией».