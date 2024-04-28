Правительство Мексики объявило 19 бездомных кошек «живым постоянным активом» страны

В Мексике 19 бродячих кошек, которые в основном живут на территории президентского Национального дворца, внесены правительством в список «живого постоянного актива» страны. Это значит, что их будут обеспечивать едой и заботиться о них до конца их жизни. Кошки стали первыми животными в стране, получившими это звание. #Мексика #Мехико #коты #постоянныйактив #содержание