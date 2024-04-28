ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Правительство Мексики объявило 19 бездомных кошек «живым постоянным активом» страны
В Мексике 19 бродячих кошек, которые в основном живут на территории президентского Национального дворца, внесены правительством в список «живого постоянного актива» страны. Это значит, что их будут обеспечивать едой и заботиться о них до конца их жизни. Кошки стали первыми животными в стране, получившими это звание. #Мексика #Мехико #коты #постоянныйактив #содержание
Правительство Мексики объявило 19 бездомных кошек «живым постоянным активом» страны / Others
28 апреля 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us