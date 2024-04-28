ПОЛИТИКА
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Потомок переживших Холокост требует прекращения огня в секторе Газа
Сын евреев, переживших Холокост, обращается к британскому правительству и властям других стран с требованием немедленно прекратить огонь в Газе и остановить продажи оружия Израилю. В антиизраильской демонстрации 27 апреля в Лондоне приняли участие тысячи протестующих. #Великобритания #Англия #Лондон #протестующие #протест #Холокост #Палестина #Газа #Израиль
Потомок переживших Холокост требует прекращения огня в секторе Газа / Others
28 апреля 2024 г.
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