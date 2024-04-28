Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского, назвав его «специфическим президентом специфического режима».

«Украина не жалеет своих граждан. И это трагедия для народа, это трагедия и для страны. <...> Сначала они заразили свою страну всякими националистическими проявлениями, а потом они уже не гнушаются ничем, не гнушаются кидать новые тысячи и тысячи людей в топку этой войны», — заявил Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

Песков также предположил, что в скором времени Зеленскому придется оправдываться за свои действия: «Совсем скоро настанет момент, когда многие, в том числе и на [в - прим. Ред.] Украине, поставят под сомнение его легитимность. В любом случае даже с юридической точки зрения это придется сделать, и ему как-то придется оправдываться».

Песков, вероятно, намекает на то, что пятилетний срок полномочий Зеленского истекает 20 мая 2024 года, но Конституция Украины запрещает проведение выборов в период действия военного положения. Верховная рада Украины продлила военное положение в десятый раз до 13 мая 2024 года.

Депутаты Верховной рады 30 ноября подписали декларацию, запрещающую проведение любых выборов до окончания боевых действий, допуская их проведение не ранее чем через шесть месяцев после снятия военного положения.