Правительство Турции стремится диверсифицировать источники поставок газа и создать новый портфель поставщиков в преддверии окончания в 2025 и 2026 годах долгосрочных контрактов на импорт газа из России и Ирана соответственно. Об этом сообщил министр энергетики Алпарслан Байрактар.

«Для обеспечения энергетической безопасности нам необходимо откуда-то получать газ. Это может быть Россия или Азербайджан, Иран или поставки СПГ», — заявил Байрактар изданию Financial Times.

По его словам, Анкара ведет переговоры с американской ExxonMobil о заключении 10-летнего контракта на ежегодные поставки 2,5 млн тонн сжиженного природного газа. «Нам нужно исходить из конкурентных преимуществ. Чей газ дешевле?» - добавил министр.

Аналитики оценивают возможную сумму сделки с ExxonMobil примерно в $1,1 млрд в год по текущим ценам. Объемы в 2,5 млн тонн СПГ способны обеспечить около 7% годового потребления газа в Турции.

Байрактар подчеркнул, что сохранение конкурентных соглашений с Россией помогло Турции избежать последствий энергокризиса, с которым столкнулась Европа. При этом Анкара заинтересована в сотрудничестве с Россией в атомной сфере.

Надо сказать, что в последние годы Турция активно развивала инфраструктуру для импорта СПГ - если в 2014 году его доля составляла 15%, то сейчас уже около 30%.