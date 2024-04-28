Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский в своем обращении в Telegram заявил об обострении ситуации на фронте.

«Наиболее сложная ситуация на Покровском и Кураховском направлениях, где продолжаются ожесточенные бои. Противник задействовал до четырех бригад, пытается развить наступление западнее Авдеевки и Марьинки, пробиваясь к Покровску и Курахово», — сообщил Сырский.

По его словам, для сохранения жизней украинские военнослужащие переместились на новые рубежи западнее Бердичей, Семеновки и Новомихайловки Донецкой области. «В целом, на этих направлениях противник достиг определенных тактических успехов, но оперативного преимущества получить не смог», — отметил Сырский.

На южных направлениях в Запорожской и Херсонской областях ситуация остается напряженной. «На Новопавловском направлении противник пытается наступать в районе Старомайорского, на Ореховском — в районах Роботино и Вербового, на Херсонском — все еще надеется выбить наши войска из Крынок», — сообщил главнокомандующий, добавив, что успеха россияне не имеют, а на Херсонском направлении украинским войскам удалось продвинуться в районе Великанского и установить контроль над островом Нестрига.

Также Сырский отметил динамическую смену обстановки на фронте, где отдельные позиции переходят «из рук в руки» несколько раз в течение суток. Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины улучшили свое тактическое положение на Купянском и Лиманском направлениях, а также успешно противостоят диверсиям на севере страны.

Ранее Министерство обороны России заявило о захвате населенного пункта Новобахмутовка Донецкой области. Эксперты Института изучения войны (ISW) в свежей сводке предупреждают, что РФ может иметь тактические преимущества, пока Украина ожидает военную помощь от союзников. При этом аналитики считают, что российские войска вряд ли смогут разбить украинскую оборону.