Ситуация вокруг сектора Газа грозит политическим кризисом для правительства Израиля. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что одобрение перемирия с ХАМАС приведет к «распаду правительства». «Безрассудная сделка = распад правительства», — написал он в X, тем самым повторив свои январские угрозы.

Его слова прозвучали вслед за предупреждением министра финансов Бецалеля Смотрича о том, что кабинет Нетаньяху «не будет иметь права на существование», если не начнет вторжение в Рафах, где якобы базируются отряды ХАМАС.

Между тем начальник Генштаба Израиля Герци Халеви одобрил планы «продолжения войны» в Газе на встрече с командующим Южным командованием генерал-майором Яароном Финкельманом. Как говорится в заявлении армии, на встрече присутствовали все командиры дивизий и бригад.

Одобрение Халеви прозвучало на фоне растущих опасений по поводу масштабного израильского вторжения в густонаселенный Рафах на юге Газы, где укрываются 1,4 млн палестинцев.

Планы Израиля по вторжению в Рафах встречают резкий отпор со стороны международного сообщества. Даже США, ближайший союзник Израиля, выразили обеспокоенность возможным расширением вооруженных действий в этой части Газы и призвали отложить наступление.

Американцы просят израильских военных разработать «надежный план» вторжения в город Рафах, учитывая гуманитарные аспекты ситуации в городе. Однако о наличии такого плана у Израиля до сих пор ничего не известно.