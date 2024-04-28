В МИД Таджикистана сообщили, что ситуация с соотечественниками в московских аэропортах остается «сложной». Почти тысяча человек, включая студентов, не могут покинуть зону временного содержания.

Дипведомство подчеркнуло, что ограничительные меры применяются исключительно к гражданам Таджикистана. Условия содержания в зонах не соответствуют санитарным нормам, а застрявшие люди не обеспечены достаточным количеством горячего питания.

Таджикистанские дипломаты, взаимодействуя с представителями диаспоры, доставляют питание в аэропорт Внуково.

Ранее МИД Таджикистана рекомендовал своим гражданам отказаться от поездок в РФ на неопределенный срок из-за участившихся отказов таджикистанским гражданам во въезде в РФ со стороны российских властей.

Напомним, что граждане центрально-азиатских стран, в особенности Таджикистана, оказались под пристальным вниманием силовых ведомств РФ после трагических событий в московском концертном зале «Крокус Сити Холл».

22 марта несколько вооруженных человек открыли автоматный огонь по посетителям «Крокуса» и устроили поджог. Жертвами теракта стали около 150 человек, сотни получили ранения. По официальной версии российского следствия, нападение на посетителей было совершено уроженцами Таджикистана.