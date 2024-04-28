Битва за контроль над Эль-Фашером, столицей штата Северный Дарфур и крупнейшим городом региона, кажется все более неминуемой.

Правительственная армия и соперничающие Силы быстрого реагирования (СБР) стремятся изменить баланс сил в разрушительной гражданской войне, длящейся уже год.

«Эль-Фашер в Судане рассматривается как столица всего региона Дарфур, а не только Северного Дарфура. Кто контролирует Эль-Фашер, тот контролирует Дарфур», — заявил The National активист Абдул Рахим Аль-Шейх.

Эль-Фашер — единственная из пяти столиц штатов Дарфура, неподконтрольная СБР, остальные четыре были захвачены ими в прошлом году. Его стратегическое расположение долгие годы делало город центром для гуманитарных групп в западном Судане.

Бойцы СБР уже несколько недель осаждают Эль-Фашер перед возможным штурмом и захватом города для укрепления контроля над Дарфуром. Армия же продолжает снабжать свой гарнизон в городе, численность которого может достигать тысяч человек.

В субботу Совбез ООН выразил «глубокую озабоченность» по поводу неизбежного наступления СБР, призвав стороны «прекратить наращивание военных сил и предпринять шаги по деэскалации».

Официальные лица ООН также предупредили, что около 800 000 человек в Эль-Фашере находятся в «крайней опасности» из-за ухудшающегося насилия, которое угрожает «развязать кровопролитную межобщинную борьбу».

Война в Судане унесла жизни десятков тысяч человек и вынудила более 8,5 млн бежать из своих домов. При этом, по данным ООН, 25 млн суданцев сейчас нуждаются в жизненно важной помощи.

Боевые действия вспыхнули в апреле прошлого года между национальной армией под руководством де-факто лидера Судана Абделя Фаттаха аль-Бурхана и СБР под командованием его бывшего заместителя Мохамеда Дагало из-за спора относительно демократического перехода в Судане, в частности из-за мандата армии и связанных с ней параллельных суданских формирований под гражданским руководством.

На первых этапах войны СБР одержала ряд побед на поле боя, захватив большую часть столицы и городов к западу и югу от Хартума.

В декабре они нанесли армии тяжелый удар, захватив Вад-Медани — столицу региона Эль-Джазира, хлебной житницы Судана к югу от столицы.

Однако за последние месяцы армия добилась некоторых символически значимых успехов, вернув контроль над территориями в Омдурмане через Нил от Хартума и остановив продвижение СБР в Эль-Джазире и соседних регионах.