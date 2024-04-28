В немецком городе Мурнау-ам-Штаффельзе вечером 27 апреля были убиты двое украинцев. По подозрению в преступлении задержан 57-летний гражданин России, сообщила местная полиция.

«В рамках немедленно начатых розыскных мероприятий в тот же вечер неподалеку от места преступления по домашнему адресу был обнаружен и задержан 57-летний подозреваемый. Подозреваемый является гражданином России», — рассказали в полиции.

По предварительной информации, убийство произошло на территории торгового центра Tengelmann. 36-летний мужчина погиб на месте от ножевых ранений, 23-летний пострадавший скончался позже в больнице.

В воскресенье подозреваемому была избрана мера пресечения — он заключен под стражу по требованию прокуратуры Мюнхена II, расследующей дело.

Как выяснилось, двое убитых украинцев были военнослужащими, проходившими реабилитацию за границей. «Украинские консулы уточняют информацию о подразделениях, в которых служили погибшие, и устанавливают связь с их родными», — сообщили в МИД Украины.

Глава МИД Дмитрий Кулеба поручил консульству в Мюнхене держать дело на особом контроле, чтобы «убийца понес наказание по всей строгости закона».