ПОЛИТИКА
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Охладит ли звонок Байдена пыл Нетаньяху?
Президент США Джо Байден рассмотрел с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху вопросы гуманитарной помощи, возможное прекращение огня в Газе и израильское наступление на Рафах
Охладит ли звонок Байдена пыл Нетаньяху?
Джо Байден / Фото: Reuters / Others
28 апреля 2024 г.

Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонные переговоры, в ходе которых политики обсудили «немедленное прекращение огня в Газе» и «увеличение объемов гуманитарной помощи», сообщает пресс-служба Белого дома.

Увеличивать объемы поставок гуманитарной помощи в Газу планируется в том числе благодаря подготовке к открытию новых северных переходов, которое начнется на этой неделе, отмечается в заявлении Белого дома. Байден подчеркнул, что этот «прогресс необходимо поддерживать и наращивать в полной координации с гуманитарными организациями».

Разговор также касался ситуации в Рафахе. Согласно сообщению пресс-службы, Байден «подтвердил свою четкую позицию».

Напомним, 20 февраля Байден призвал Нетаньяху не начинать наземное наступление на город Рафах на юге сектора Газа без «заслуживающего доверия» плана по защите гражданского населения. Об этом говорилось в заявлении Белого дома по итогам телефонного разговора лидеров США и Израиля.

10 марта президент Соединенных Штатов заявил MSNBC, что потенциальное вторжение Израиля в город Рафах в Газе является для него «красной линией».

Несмотря на все предостережения со стороны Белого дома, Нетаньяху неоднократно сигнализировал о решимости вторгнуться в Рафах. Израильский премьер утверждает, что вторжение в пограничный с Египтом город, где укрываются 1,4 млн палестинцев, необходимо для «уничтожения оставшихся батальонов ХАМАС».

На возможность скорого полномасштабного вторжения Израиля в Рафах указал президент Палестины Махмуд Аббас в ходе своего сегодняшнего выступления на конференции в Эр-Рияде. Аббас призвал США вмешаться и остановить возможное наступление Израиля на Рафах. «Только США могут остановить Израиль от атаки на Рафах, и я ожидаю нападения в ближайшие дни», — сказал Аббас.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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