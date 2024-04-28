Британия включается в конкуренцию за влияние

На прошедшей неделе министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон осуществил визиты в пять стран Центральной Азии. В рамках своих поездок британский политик обсуждал начало «новой эпохи» в отношениях между Великобританией и Центральной Азией.

Министр подчеркнул, что регион находится в центре крупнейших вызовов, с которыми сталкивается мировое сообщество, и заявил о планах по поддержке «так трудно достигнутого суверенитета».

«Мы живем в соревнующемся, конкурентном мире. Если вы хотите защищать и продвигать британские интересы, вам надо выбраться за пределы своей страны и конкурировать. Центральная Азия находится в эпицентре некоторых крупнейших проблем, которые стоят перед нами, и для Великобритании и региона жизненно важно, чтобы мы способствовали его будущему процветанию», — отметил Кэмерон.

Недавно комитет по иностранным делам палаты общин британского парламента выпустил доклад под заголовком «Страны на перепутье: участие Великобритании в Центральной Азии». В документе авторы выразили сожаление по поводу «отсутствия у Лондона стратегии» в отношении этого региона.

В восьми главах доклада были тщательно разобраны особенности каждой из стран Центральной Азии. Кроме того, авторы предложили британскому правительству ряд рекомендаций. Среди них — призыв к более смелым и амбициозным действиям в областях торговли, прав человека, культурных обменов и укрепления регионального сотрудничества.

Авторы доклада особо акцентировали внимание на усиливающемся влиянии Москвы и Пекина в регионе. Была подчеркнута необходимость создания противовеса России и Китаю, чтобы балансировать их влияние в Центральной Азии.

Целью нынешнего визита Кэмерона была демонстрация смены геополитической стратегии в отношении ЦА. Великобритания дала понять, что будет включаться в конкуренцию за влияние на регион.

Лондон активизирует свои усилия, делая акцент на масштабные инвестиционные проекты и использование «мягкой силы». В ответ лидеры стран ЦА, несмотря на декларативный альянс с Москвой, признают Великобританию как одного из главных партнеров.

«Мы не говорим Казахстану или любой другой стране, что вы должны сделать выбор, или что мы просим вас не делать выбор в пользу партнерства и торговли с Россией или Китаем или с кем-либо еще. Мы здесь, потому что считаем, что у вас должна быть возможность выбирать партнерство с нами таким образом, чтобы это позитивно отражалось и нашей общей безопасности, и на нашем общем процветании», — подчеркнул Кэмерон в ходе своего турне.

В чем интерес Лондона?

Война в Украине, нарастающее напряжение на Ближнем Востоке и другие кризисные факторы вынудили мировую экономику переосмыслить свои основные транспортные маршруты. Это привело к развитию жесткой конкуренции в поисках наиболее эффективного маршрута для глобальной доставки товаров.

На фоне глобальной переориентации транспортных маршрутов Китай, США и Россия активно продвигают свои проекты. В эту игру теперь вступает и Европейский Союз с Великобританией. На саммите в конце января Брюссель представил предложение о создании нового Транскаспийского транспортного коридора. Этот коридор будет соединять Европу с Центральной Азией через Кавказ. Для реализации этого амбициозного проекта Брюссель уже готов выделить 2,97 млрд евро.

Кроме логистики Великобритания заинтересована и в ресурсах Центральной Азии. Регион обладает значительными запасами нефти, урана и редкоземельных металлов, а у британцев недавно появилась своя программа модернизации атомных объектов.

Ранее Евросоюз активно приобретал уран из России, но с изменением политической ситуации Брюссель принял стратегию по прекращению использования энергоносителей из РФ. В результате ЕС сократил объем импорта урана из России на 16%, и энергетические компании начали заменять эти поставки ураном из Канады, Казахстана и Узбекистана. В частности, Астана значительно увеличила свои поставки урана в Евросоюз, нарастив их на 14%.

Помимо нефти, газа, урана, меди и бокситов, в Казахстане добываются также висмут, галлий, радий и кремний — это четыре из 18 наиболее критически важных материалов, производимых в промышленных масштабах. Кроме того, в стране есть месторождения ванадия, вольфрама, олова, тантала, ниобия, магния, лития, индия, графита и кобальта, разработка которых требует дополнительных исследований и инвестиций. Эти 14 минералов из 18 редкоземельных элементов имеют огромное значение для мирового рынка, где 80% их переработки контролируется китайскими корпорациями.

В этом контексте не только Великобритания, но и другие страны готовы приложить значительные усилия для доступа к этим критически важным ресурсам, которые являются ключевыми для развития современных технологий.

После полномасштабного нападения России на Украину, возросла и политическая значимость стран Центральной Азии. Особенно в контексте наложенных на РФ санкций.

Во время центральноазиатского турне Кэмерона в СМИ появились сообщения о том, что несмотря на введенные Великобританией санкции против России, люксовые британские автомобили продолжают поставляться в РФ через постсоветские страны, в частности через Кыргызстан.

Кэмерон признал, что Россия использует страны Центральной Азии для обхода западных санкций и заявил, что намерен работать с правительствами республик, чтобы закрыть этот канал.

В чем интерес Центральной Азии?

Важные процессы проходят и в самой Центральной Азии. Страны региона активно взаимодействуют в экономическом и политическом планах, снимая барьеры и усиливая внутреннюю интеграцию, что крайне не нравится Москве.

Кремль обеспокоен, что свободная торговля в Центральной Азии будет способствовать расширению коммерческих связей в обход России, которая окончательно потеряет свою значимость как экономического партнера. Именно поэтому Кэмерон сделал акцент на важности сохранения «с таким трудом завоеванного суверенитета» стран ЦА.

Создание единого центральноазиатского рынка, который обеспечит беспрепятственное перемещение товаров и услуг, является основной целью программы экономического развития региона, которая уже реализуется в рамках формата В5+1. Это площадка для диалога между бизнесом, правительствами США и странами Центральной Азии. Первый форум такого формата прошел в Алматы в марте.

Похожий формат взаимодействия со странами Центральной Азии намерена выстроить и Великобритания.

Давление на мигрантов из ЦА в России, отсутствие экономической пользы от ЕАЭС, неработающие институты в рамках СНГ и ОДКБ заставляют страны региона искать альтернативы бывшей метрополии в Москве. Именно по этой причине политические элиты центральноазиатских государств очень мотивированы работать в рамках таких структур, как Тюркский совет, С5+1, формат «Китай-Центральная Азия».

Республики ЦА крайне заинтересованы в любых предложениях, поступающих извне, которые укрепят независимость региона от России и поспособствуют экономическому росту.

«Для нас важно, чтобы Великобритания была здесь и говорила, что она хочет быть вашим партнером в развитии образования, партнером в борьбе с изменением климата, партнером в развитии бизнеса, партнером в предоставлении молодежи новых возможностей для самореализации в вашей стране, — заявил Дэвид Кэмерон в ходе своего турне.

Особое внимание в переговорах с правительствами стран ЦА было уделено инвестициям в энергетический сектор, который во многом все еще контролируется из Москвы. Кэмерон выразил уверенность в перспективах развития зеленых энергетических проектов в Центральной Азии, подчеркнув, что такие проекты дадут странам региона возможность увеличить экспорт энергии в страны Южной Азии.

Как отметил представитель Лондона в ходе своего визита в Бишкек, у богатого водными ресурсами Кыргызстана есть большой потенциал для сотрудничества с Великобританией, которая готова поддерживать развитие экологических проектов.

Важнейшее стратегическое соглашение было подписано между Великобританией и Казахстаном. В документе, помимо прочего, заявлены планы приглашать британские горнодобывающие компании для работы в республику, что создаст серьезную конкуренцию российским организациям, которые контролируют данный сектор.

О подобных планах было заявлено и в рамках визита Кэмерона в Таджикистан. «Признано необходимым привлечь капитал Соединенного Королевства в развитие горнодобывающей, металлургической отраслей Таджикистана, а также в пищевую, фармацевтическую и сельскохозяйственную промышленности», — сообщили в пресс-службе президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Великобритания также оказалась полезна странам ЦА в вопросе поиска альтернатив трудовой миграции, в силу усиления дискриминации граждан республик в России.

Королевство готово увеличивать количество трудовых мигрантов из Центральной Азии на сезонные работы. В 2023 году около четверти от всех сезонных рабочих, занятых на уборке урожая в Великобритании, приехали из стран ЦА. Ожидается, что их число будет расти.

Кэмерон обещал поддержать тех, кто желает изучать английский язык, в том числе удвоением финансирования стипендий, которые позволяют студентам из различных стран обучаться в университетах Великобритании. Также для учителей английского языка Лондон предложит специальную программу обучения и стажировку в Великобритании.

Кроме того, было заявлено об увеличении инвестиций в регион со стороны британского бизнеса и объявлено о новом пакете финансирования в размере 50 млн фунтов стерлингов на «поддержку суверенитета и независимости государств региона».