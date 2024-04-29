В поселке Мара Аягъы в Карачаево-Черкесии произошло нападение на сотрудников ДПС. Неизвестные использовали взрывное устройство и автоматическое оружие для атаки на полицейских. В результате инцидента погибло двое сотрудников, четверо получили ранения. Нападавшие были нейтрализованы в ходе ответного огня, сообщает региональное управление МВД.

«Злоумышленники, подъехав на автомашине ВАЗ-2109 к временному посту, бросили в сторону полицейских взрывное устройство и открыли огонь из автоматического оружия. Сотрудники полиции открыли ответный огонь по нападавшим, при этом на одном из преступников сработало взрывное устройство», — говорится в сообщении.

Погибшие полицейские были командированы из УМВД России по Курганской области. В результате нападения также были ранены два местных сотрудника ДПС, один сотрудник Росгвардии и еще один полицейский из Курганской области.

Региональное управление Следственного комитета России заявило о возбуждении уголовного дела по статьям о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном ношении и хранении оружия и боеприпасов. В СК сообщили, что нападавшие «опознаны как предполагаемые участники нападения на сотрудников полиции, совершенного 22 апреля».

22 апреля в Карачаево-Черкесии также произошла стрельба по сотрудникам полиции, в результате которой два сотрудника погибли и один был ранен. Нападавший начал стрельбу по наряду полиции муниципального отдела МВД России «Карачаевский».

«Фигурант, используя огнестрельное оружие, произвел несколько выстрелов в сотрудников полиции, после чего похитил их табельное оружие и боеприпасы к нему», — говорится в сообщении ведомства.