В воскресенье министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне прибыл в Ливан. Его визит является частью дипломатических усилий, направленных на деэскалацию напряженности на границе между Ливаном и Израилем.

В рамках переговоров Сежурне встретился с миротворческими силами ООН, расположенными на юге страны, а также провел переговоры со спикером ливанского парламента, главнокомандующим армии, министром иностранных дел и временным премьер-министром Ливана.

Дипломат заявил, что Париж отказывается принимать возможность развития «худшего сценария» полномасштабной войны в регионе, подчеркнув стремление Франции к мирному урегулированию конфликта.

«На юге Ливана война уже началась, даже если она не называется так, и именно гражданское население расплачивается за это», — сказал Сежурне.

По информации СМИ, целью визита Сежурне было передать «опасения Франции относительно войны в Ливане» и представить поправку к предложению, которое Париж ранее предложил Ливану для дипломатического урегулирования конфликта на границе.

Предыдущее предложение Франции включало требование отвода сил «Хезболлы» на 10 км от границы. «Хезболла» проявила готовность рассмотреть это предложение, однако выдвинула условие, что какие-либо соглашения в Ливане не будут достигнуты до полного прекращения огня в Газе.

Сежурне также призвал политические силы Ливана прийти к согласию относительно кандидатуры президента. По словам дипломата, Ливану нужен президент, чтобы «быть приглашенным за стол переговоров» и иметь возможность реализовать любое соглашение, которое будет достигнуто по вопросу границы.