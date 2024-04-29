Тысячи граждан Грузии 28 апреля прошли маршем по Тбилиси, выступая против законопроекта об «иностранных агентах». Как заявляет оппозиция и ряд западных стран, закон авторитарный и вдохновлен прежде всего российским аналогом. Президент страны Саломе Зурабишвили также выступила против нововведения и пообещала наложить вето.

Тысячи студентов перекрыли центральный проспект Руставели в Тбилиси, после чего к вечеру подошли к парламенту Грузии и обошли его по кругу. По данным ТАСС, демонстрантов от здания начала отгонять полиция, начались столкновения с силовиками. Правоохранители применили перцовый газ для разгона толпы.

30 апреля парламент Грузии проведет второе чтение законопроекта. Во время первого рассмотрения инициативу поддержали большинство парламентариев — это объясняется тем, что правящая партия «‎Грузинская мечта» имеет абсолютное большинство мест в законодательном органе.

Оппозиционные партии и группы гражданского общества призывают к массовым протестам против ожидаемого принятия законопроекта. Пик протестной активности ожидается во вторник. В то же время правительство Грузии призвало к демонстрации в поддержку инициативы 29 апреля. В случае принятия законопроекта организации, получающие более 20% своего финансирования из-за рубежа, будут обязаны зарегистрироваться в качестве «иностранных агентов» — иначе им грозит штраф.

Протестующие также опасаются, что под грифом закона будут закрыты многие неправительственные организации, которые правящая партия посчитает неугодными. Оппозиция называет меру «‎‎навешиванием ярлыков» и сравнивает с аналогичными мерами в России, где закон используют для подавления инакомыслия.

ЕС и западные страны предупредили, что законопроект может остановить интеграцию Грузии с ЕС, который предоставил Грузии статус кандидата в декабре. Законопроект должен пройти три чтения в парламенте, чтобы стать законом, а также преодолеть вето номинального президента Грузии, который выступает против него. Группы, выступающие против законопроекта, протестуют каждую ночь перед парламентом с тех пор, как законодательный орган провел первое чтение.