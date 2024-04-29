Европа по-прежнему привержена защите и поддержке Украины, но не намерена отправлять своих военных «‎умирать за Донбасс»‎. Об этом на сессии Всемирного экономического форума в Эр-Рияде заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Он уточнил: Европа намерена поддерживать Киев на всем протяжении войны, до полного окончания боевых действий.

Он напомнил о встрече с украинским премьером Денисом Шмыгалем в январе 2022 года, за месяц до начала войны. Уже тогда представители Украины заявили, что обеспокоены возможным российским вторжением, потому Киев просил Брюссель дать гарантии поддержки со стороны ЕС.

Верховный дипломат Евросоюза отметил, что в тот момент не смог дать четкого ответа, но уточнил: в первые же часы конфликта ЕС сразу же заявил о своей решимости защищать Украину.

Однако, подчеркнул Боррель, поддержка не означает, что европейцы «‎‎будут готовы жертвовать своей жизнью ради Донбасса». В середине марта дипломат уже говорил, что вопрос не стоит так, что европейцы или американцы должны рисковать своей жизнью ради Донбасса. Приоритетом он назвал своевременные поставки военной помощи. Так Боррель ответил на призывы президента Франции Эммануэля Макрона отправить западные войска в Украину.

Верховный представитель ЕС также отметил, что не ожидает скорого завершения конфликта России и Украины. По его словам, президент РФ Владимир Путин может отложить любое урегулирование конфликта как минимум до президентских выборов в США этой осенью. «Тем временем мы должны поддерживать народ Украины. Мы обязались поддерживать Украину, когда началась война, мы должны продолжать поддерживать Украину, пока украинцы не смогут дать отпор и пока Путин не решит остановить эту войну», — подчеркнул Боррель.

Слова дипломата прозвучали на фоне масштабных ракетных обстрелов украинской территории: Россия за 27-28 апреля нанесла 32 ракетных и 64 авиаудара по Украине.