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Кадыров дал сыну новую должность
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров назначил своего сына Адама куратором Российского университета спецназа имени Владимира Путина в Гудермесе
Кадыров дал сыну новую должность
Адам Кадыров / Фото: скриншот / Others
29 апреля 2024 г.

Рамзан Кадыров, глава Чеченской республики, объявил о назначении своего сына Адама куратором Российского университета спецназа (РУС) имени Владимира Путина, расположенного в Гудермесе.

«По просьбе дорогого брата, руководителя РУС Байбетара Вайханова, я принял решение назначить Адама Кадырова куратором РУС. Он тесно знаком с деятельностью знаменитого университета, поэтому я считаю, что отлично справится с возложенными обязанностями», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Это не первая должность Адама Кадырова. 16-летний Адам уже стал Героем Чечни, начальником отдела обеспечения безопасности своего отца и куратором батальона имени шейха Мансура.

Осенью 2022 года трое сыновей главы Чечни побывали на оккупированной территории Украины. Рамзан Кадыров утверждал, что его сыновья «участвовали в боях» в Украине и «привезли по пленному украинцу».

16 февраля старшую дочь Кадырова наградили орденом «ДНР». За несколько дней до этого еще одна дочь Кадырова, 24-летняя Хадижат, была назначена первым заместителем руководителя администрации главы и правительства Чечни.

В ноябре 2023 года 18-летний сын главы Чечни Ахмат Кадыров был назначен на должность замминистра по физической культуре, спорту и молодежной политике республики.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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