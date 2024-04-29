Первый министр Северной Ирландии назвала атаки Израиля по сектору Газа «геноцидом»

«Я горжусь тем, что нахожусь здесь в знак солидарности с народом Палестины». Первый министр Северной Ирландии Мишель О'Нил выразила солидарность с палестинцами в преддверии Национального марша за Палестину в Лондоне, заявив, что происходящее в секторе Газа является «геноцидом, и его необходимо остановить». #trtнарусском #палестина #ирландия #мишельонил #мишель #севернаяирландия #министр #солидарность #газа #палестинцы #ирландцы #геноцид #израиль #TRTrussian