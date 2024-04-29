Первый министр Шотландии Хумза Юсаф может подать в отставку уже в понедельник, сообщает BBC. Поводом для этого стало снижение шансов Юсафа выиграть голосование о вотуме недоверия, которое запланировано на эту неделю. По информации издания, Юсаф может покинуть свой пост уже сегодня.

На прошлой неделе Юсаф неожиданно расторг соглашение о разделении власти между его Шотландской национальной партией (SNP) и Зеленой партией, рассчитывая управлять правительством в меньшинстве. Однако оппозиционные партии выдвинули предложение о вотуме недоверия.

Судьба партии SNP осложнилась на фоне скандала с финансированием и отставкой лидера партии в прошлом году, а также из-за внутренних споров о том, насколько прогрессивной должна быть их программа для привлечения избирателей.

Несколько дней назад Юсаф заявил, что он уверен в своей победе в голосовании о вотуме недоверия, однако к понедельнику его попытки провести переговоры с другими партиями для укрепления своего правительства в меньшинстве стали терпеть неудачу.

Ранее в этом месяце исследовательская компания YouGov сообщила, что Лейбористская партия впервые за десять лет обошла SNP в рейтингах.

Вероятная победа лейбористов в Шотландии значительно укрепит их шансы сменить консервативное правительство премьер-министра Риши Сунака в Лондоне. В случае поражения Юсафа парламент будет иметь 28 дней на выбор нового первого министра, прежде чем будут объявлены выборы.

Бывший лидер SNP Джон Суинни был приглашен старшими членами партии стать временным первым министром в случае вынужденного отстранения Юсафа, сообщает газета Times. По данным издания, Суинни неохотно согласился на эту роль из-за личных обстоятельств.

Юсаф, ранее занимавший посты министра здравоохранения и юстиции в шотландском правительстве, занял место бывшего лидера SNP Николы Стёрджен на посту первого министра в марте 2023 года.